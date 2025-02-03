Nothing Phone (3a) получит отдельную кнопку для камеры?

Компания Nothing опубликовала новый тизер, посвященный грядущему смартфону Phone (3a). На изображении можно увидеть два элемента управления, один из которых, как предполагается, предназначен для управления камерой, как в будущем iPhone 16. Официальный релиз Phone (3a) состоится 4 марта.

Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,8-дюймовый экран AMOLED с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, предустановленную ОС Android 15 с фирменной прошивкой Nothing OS 3.1, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 45-Вт проводной быстрой зарядки, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (2-кратное оптическое приближение) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 32 Мп, а также версия на 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.
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