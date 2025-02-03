Nothing Phone (3a) получит отдельную кнопку для камеры?

Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,8-дюймовый экран AMOLED с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, предустановленную ОС Android 15 с фирменной прошивкой Nothing OS 3.1, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 45-Вт проводной быстрой зарядки, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 50 Мп (2-кратное оптическое приближение) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 32 Мп, а также версия на 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.