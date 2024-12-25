Nothing Phone (3a) получит процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

Смартфоны Nothing Phone (2a) и Nothing Phone (2a) Plus работают на мобильных процессорах от компании MediaTek, однако их преемники, согласно информации от достаточно надёжных источников, могут перейти на платформу Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 в ближайшем будущем. Более того, другие поставщики секретной информации, которая специализируются на совершенно другом направлении сливов, подтвердили эти заявления, основываясь на информации, которую удалось раздобыть в последней версии прошивки Nothing OS 3.0, работающей на базе операционной системы Android 15. Судя по этим данным, грядущий смартфон Nothing Phone (3a) внутри компании известен под кодовым названием «asteroids», а модель Nothing Phone (3a) Plus получила имя «asteroids_plus».

Эти смартфоны, по информации инсайдеров, действительно перейдут на платформу от Qualcomm, которая на данный момент является чуть ли не лучшим решением в плане соотношения цены к качеству. Кроме того, Nothing Phone (3a) может получить телеобъектив, а более продвинутая версия Phone (3a) Plus, скорее всего, будет оснащена объективом-перископом с более мощным зумом без потери качества картинки. Если это подтвердится, то эти устройства станут первыми смартфонами Nothing с камерами такого плана — ранее производитель их избегал. При этом никакой информации про стоимость новинок нет, что на самом деле интереснее всех нововведений в плане железа. Потому что от цены зависит слишком многое в этом сегменте.
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