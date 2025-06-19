Складной iPhone уже находится в производстве

Один из самых авторитетных аналитиков, специализирующихся на продукции Apple, поделился свежим отчётом о будущей складной модели iPhone. Хотя слухи о гибком устройстве от Apple ходят уже не первый год, новая информация из цепочки поставок указывает на то, что релиз действительно приближается. Первое подтверждение поступило от Foxconn — давнего партнёра Apple по сборке устройств. По данным источников, компания планирует приступить к активной фазе проекта уже в третьем квартале 2025 года или в начале четвёртого. Массовое производство, вероятнее всего, стартует во второй половине 2026 года.

При этом большинство компонентов устройства всё ещё находятся в стадии разработки. В частности, не финализирован так называемый жидкометаллический шарнир. А вот дисплей, наоборот, уже готов — его будет поставлять компания Samsung Display. Это может дать нам представление о том, каким будет складной iPhone, по крайней мере с точки зрения экрана. Согласно отчёту, Apple заказала от 7 до 8 миллионов гибких панелей, при этом объёмы потенциального производства самого устройства оцениваются в диапазоне от 15 до 20 миллионов единиц. Сам поставщик секретной информации предполагает, что эти цифры рассчитаны на совокупный спрос в течение всего жизненного цикла модели — ориентировочно 2–3 года. Вряд ли компания планирует реализовать весь объём в одном только 2026 году, особенно учитывая высокую стоимость, которую, скорее всего, получит складной iPhone.
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