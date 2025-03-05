Nothing Phone (3а) стартовал на Aliexpress

Уникальность Nothing Phone (3а) подчеркивается необычным дизайном, в частности, круглым блоком камер и узнаваемой световой индикацией Glyph. Покупателям предлагается выбор из трех цветовых решений: черного, белого и голубого. Дисплей смартфона, построенный на базе AMOLED-технологии, имеет диагональ 6,77 дюйма, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость в 3000 нит.

В основе аппаратной платформы лежит процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 5G, гарантирующий высокую производительность и экономичное энергопотребление, что позволяет комфортно играть и просматривать видео. Nothing Phone 3a предлагается в вариантах с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ, что дает возможность подобрать оптимальную конфигурацию.

Фотовозможности смартфона представлены тройной основной камерой, включающей главный 50-мегапиксельный сенсор, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом. Фронтальная 32-мегапиксельная камера обеспечивает качественные селфи и видеосвязь. Аккумулятор емкостью 5000 мАч позволяет смотреть видео до 26 часов или разговаривать до 45 часов. Благодаря быстрой зарядке мощностью 50 Вт, полная зарядка занимает всего 20 минут.
Nothing Phone (3а) характеристики и цены
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