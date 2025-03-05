Nothing Phone (3а) стартовал на Aliexpress

Уникальность Nothing Phone (3а) подчеркивается необычным дизайном, в частности, круглым блоком камер и узнаваемой световой индикацией Glyph. Покупателям предлагается выбор из трех цветовых решений: черного, белого и голубого. Дисплей смартфона, построенный на базе AMOLED-технологии, имеет диагональ 6,77 дюйма, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость в 3000 нит.

В основе аппаратной платформы лежит процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 5G, гарантирующий высокую производительность и экономичное энергопотребление, что позволяет комфортно играть и просматривать видео. Nothing Phone 3a предлагается в вариантах с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ, что дает возможность подобрать оптимальную конфигурацию.

Фотовозможности смартфона представлены тройной основной камерой, включающей главный 50-мегапиксельный сенсор, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом. Фронтальная 32-мегапиксельная камера обеспечивает качественные селфи и видеосвязь. Аккумулятор емкостью 5000 мАч позволяет смотреть видео до 26 часов или разговаривать до 45 часов. Благодаря быстрой зарядке мощностью 50 Вт, полная зарядка занимает всего 20 минут.