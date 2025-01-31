Nothing Phone (3a) засветился на первом фото

В сети появилась первая живая фотография смартфона Nothing Phone (3a), официальный релиз которого ожидается 4 марта. Как это обычно бывает, аппарат заключен в «антишпионский» чехол, который, тем не менее, позволяет рассмотреть горизонтально ориентированный блок тройной камеры. Над камерой можно увидеть LED-вспышку.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерной платформой Snapdragon 7s Gen 3 от Qualcomm, фирменной оболочкой Nothing OS 3.1, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (2-кратный оптический зум) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, а также конфигурациями с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.