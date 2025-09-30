Nothing Phone (4a) Pro засветился в сети

В базе IMEI обнаружилось упоминание смартфона Nothing Phone (4a) Pro, который фигурирует под кодовым номером A069P. Технические характеристики устройства пока не раскрываются. Официальный релиз серии Phone (4a) ожидается в первой половине следующего года.

Напомним, что представленный этим летом Phone (3) имеет в своем оснащении производительный чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, оперативная память LPDDR4X, флеш-память UFS 4.0, тройная основная камера с модулями на 50 Мп (сенсор OV50H оптического формата 1/1.3 дюйма и OIS), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 114°) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией), фронтальная камера разрешением 50 Мп, светодиодная матрица Glyph, АКБ ёмкостью 5100 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 65 Вт, защита от воды и пыли (IP68) и стереодинамики.