Nothing Phone (4a) показали во всех расцветках

Компания Nothing опубликовала новые изображения смартфона Nothing Phone (4a), который будет представлен 5 марта. Аппарат демонстрируется в расцветках White, Black, Pink и Blue. Ранее стало известно, что смартфон получит полупрозрачный корпус с обновлённой Glyph-подсветкой, 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с максимальной частотой до 2,7 ГГц и графическим адаптером Adreno 810, 50-Мп тыльной камерой, 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением 1.5К и частотой обновления 120 Гц, а также поддержкой 50-Вт быстрой проводной зарядки.