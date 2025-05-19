Nothing готовит к релизу беспроводные наушники

Компания Nothing официально подтвердила, что работает над выпуском полноразмерных беспроводных наушников. Это заявление прозвучало вскоре после новости о партнёрстве Nothing с аудиобрендом KEF, результатом которого станет серия совместных устройств — часть из них, включая наушники, может выйти уже в этом году. Первые слухи о том, что Nothing разрабатывает свои наушники, появились ещё в феврале — тогда устройство с номером модели B170 прошло сертификацию SGS Fimko и было обозначено как «беспроводные наушники». А ещё раньше, в октябре 2022 года, генеральный директор компании Карл Пей делился фанатскими концептами, изображающими возможный дизайн будущих наушников Nothing. Похоже, с тех пор проект получил «зелёный свет».

Как и другие устройства бренда, наушники Nothing будут отличаться уникальным дизайном. Также в компании утверждают, что им не нравится внешний вид большинства современных наушников, и они намерены предложить альтернативу с характерным стилем, хотя пока что не совсем понятно, о каком именно стиле идёт речь. Ещё появилась информация о том, что в наушниках будут оригинальные элементы управления, которые легко распознаются на ощупь — никаких путаниц при использовании. В плане звучания Nothing обещает одно из лучших решений на рынке в своём ценовом сегменте. Более того, если вы перейдёте с AirPods Max на Nothing, то, по уверениям компании, не почувствуете разочарования, несмотря на более доступную цену. Довольно громкое заявление, конечно.
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