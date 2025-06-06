Nothing готовит к релизу наушники Headphone (1)

Пару дней назад компания Nothing официально объявила дату презентации своего первого флагманского смартфона — Phone (3). А сегодня она подтвердила ещё одну новинку, которая будет представлена в тот же день — речь идёт о первых полноразмерных наушниках бренда под названием Nothing Headphone (1). И смартфон, и наушники дебютируют 1 июля на специальном мероприятии в Лондоне, но пока что никаких деталей относительно этого устройства в сети нет — даже инсайдеры, которые активно сливают информацию про смартфоны Apple, не могут ничего рассказать по этому поводу.

Ранее Nothing уже объявила о партнёрстве с известной аудиобрендом KEF для совместной разработки новых продуктов, и позже подтвердила, что работает над полноразмерными наушниками — слухи о них появились ещё в феврале. Ожидается, что модель Headphone (1) будет выпущена в партнёрстве с компанией KEF, что само по себе звучит интригующе, ведь сотрудничество с таким именем обещает высокий уровень качества звука. Сколько будут стоить наушники, компания пока не раскрывает. Однако, по последним утечкам, цена может составить 300 долларов, а в продажу они поступят не раньше сентября. Это достаточно дорого на самом деле, потому что некоторые наушники от куда более известных брендов стоят примерно столько же, но имеют огромную базу фанатов. Здесь же производитель хочет с нуля выйти сразу на высокий уровень с дорогими наушниками, что кажется не очень успешной затеей. Но дождёмся сентября и посмотрим.