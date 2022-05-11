Nothing объявляет о партнерстве с операторами и розничными сетями

Сегодня компания Nothing представила трех партнеров по продажам грядущего телефона Nothing в Европе и Индии. В Великобритании эксклюзивным оператором связи для устройства будет O2.

Аналогичная ситуация в Германии, где есть еще один эксклюзивный партнер по продаже телефона Nothing, только на этот раз это Telekom. Таким образом, вы можете найти телефон в магазинах O2 и в его интернет-магазине в Великобритании, а также в Германии через интернет-магазин Telekom. Неясно, будут ли розничные продавцы, не являющиеся операторами связи, предлагать телефон в Великобритании и Германии, но вероятно, это объявление будет сделано позже. Тем временем в Индии Flipkart будет продавать телефон Nothing после того, как Nothing расширила свое партнерство с розничным продавцом, которое началось в прошлом году. Однако в пресс-релизе Nothing не было упоминания об эксклюзивности.
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