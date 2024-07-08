Nothing официально представила смартфон CMF Phone 1

Сегодня компания Nothing официально представила свой первый смартфон — его представили аудитории в качестве устройства от дочернего бренда CMF. Новинка получила название CMF Phone 1 и это устройство с заменяемой тыльной панелью, чего на рынке смартфонов не было уже очень давно. Также CMF Phone 1 оснащён 6,67-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью до 2000 нит. Экран поддерживает частоту обновления до 120 Гц и частоту отклика на касание 240 Гц. Фронтальная камера на 16 Мп расположена в отверстии в экране, а под дисплеем находится сканер отпечатков пальцев. На тыльной панели CMF Phone 1 установлена камера на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и сенсор глубины на 2 Мп. Кроме того, смартфон предлагает несколько интересных функций.

Например, тыльная панель имеет крепление для различных аксессуаров — подставки, ремешка и дополнительной батареи. Более того, сама панель поддерживает замену, что позволяет менять цвет смартфона или заменить панель в случае повреждения. Съёмная панель также упрощает ремонт гаджета, потому что разобрать его не составит труда даже без специального инструмента — хватит и отвёртки, которая идёт в комплекте. Работает CMF Phone 1 на прошивке Nothing OS 2.6, которая базируется на операционной системе Android 14. При этом смартфон будет получать крупные обновления Android в течение двух лет и патчи безопасности три года. а стоит такой гаджет примерно 220 долларов, что в целом действительно доступно.
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