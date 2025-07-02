Nothing представила полноразмерные наушники Headphone (1)

Компания Nothing, которая начала свой путь с беспроводных наушников Ear (1), теперь выходит на рынок полноразмерных моделей с устройством под названием Headphone (1). Как и вся продукция бренда, новинка получила фирменный полупрозрачный дизайн — в данном случае на внешней части чашек. Эти наушники нацелены на конкуренцию с флагманами от Sony, Bose и Sennheiser, особенно в сегменте устройств с активным шумоподавлением. Headphone (1) создавались в сотрудничестве с британской аудиокомпанией KEF — именно она отвечала за настройку 40-миллиметровых динамиков, акустических камер и программного обеспечения. Пользователь также получает восьмиполосный эквалайзер в фирменном приложении Nothing X, где можно вручную отрегулировать звучания.

Поддерживаются аудиокодеки AAC, SBC и LDAC, что позволяет слушать музыку в высоком качестве при беспроводной передаче. Система гибридного активного шумоподавления работает за счёт шести микрофонов и способна ослаблять шум до 42 дБ. Подключение осуществляется по Bluetooth 5.3 с поддержкой одновременного подключения к двум устройствам и быстрой синхронизацией через Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair. Ёмкость аккумулятора составляет 1040 мАч, что обеспечивает до 80 часов автономной работы без включённого шумоподавления. Зарядка происходит через USB Type-C, но для любителей классики предусмотрен и разъём 3,5 мм для проводного подключения. Стоит модель 300 долларов — довольно немало на самом деле.
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