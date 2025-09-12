Nothing тизерит главную фишку наушников Ear 3

Компания Nothing сегодня представила первое полноценное изображение своих новых беспроводных наушников Ear 3. По дизайну они очень похожи на модель Ear 2, вышедшую в 2023 году, однако теперь зарядный футляр частично выполнен из переработанного анодированного алюминия. Более того, впервые в него встроен микрофон под названием Super Mic и отдельная кнопка «talk». В компании Nothing отмечают, что использование металлических элементов в Ear 3 делает конструкцию прочнее и придаёт ей более премиальный вид. Кроме того, компания полностью переработала встроенную антенну в самих наушниках, что позволило добиться ультратонкого корпуса. Пока неизвестно, какие именно функции будут у нового микрофона и кнопки на футляре, а также какие характеристики получат сами наушники.

Все подробности обещают раскрыть 18 сентября 2025 года в 8 утра по восточному времени. За последнюю неделю Nothing публиковала в социальных сетях дополнительные тизеры Ear 3, но они показывали лишь мелкие детали внешнего вида. Интригу вызывает кнопка «talk» и встроенный микрофон — пока неясно, будут ли они использоваться только для вызова голосового ассистента или же зарядный футляр сможет работать как беспроводной микрофон, наподобие решений DJI и Insta360. Это всё же интересное решение, так как у большинства других наушников такого преимущества нет. Вопрос, правда, в стоимости данной новинки — если за эту опцию придётся платить слишком уж много денег, то оно того явно не стоит.