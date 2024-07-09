Nothing выпустила чертежи для CMF Phone 1

Вчера состоялся официальный релиз смартфона CMF Phone 1 от компании Nothing — его главная фишка в том, что пользователь при желании может легко снять при помощи фирменной отвёртки тыльную панель и заменить её на другую. Естественно, сам производитель предлагает несколько сменных тыльных крышек, которые можно спокойно заказать на официальном сайте, но на самом деле это не единственная возможность получить сменную тыльную панель. Разработчики предоставляют пользователю буквально безграничные возможности для кастомизации смартфона. Суть в том, что компания Nothing выпустила документацию, позволяющую вам самостоятельно напечатать на 3D-принтере тыльные крышки для смартфона CMF Phone 1 — все необходимые материалы, включая чертежи, производитель выпустил на официальном сайте.

Их может скачать любой желающий и потом делать свои тыльные панели в любом дизайне. Собственно, некоторые энтузиасты уже попробовали это сделать и добились неплохих результатов. Команда компании Nothing также подробно описала все винты, используемые для крепления задней крышки, так что конечная конструкция на самом деле будет достаточно прочной и надёжной. И это, конечно, очень крутая новость, потому что пользователи не только получал море возможностей для собственной печати панелей. Благодаря детальным чертежам сторонним крупным компаниям из Китая не составит труда наладить производство и выпускать эти панели в любых цветах и вариациях за сущие копейки.
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