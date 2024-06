Nothing вскоре представит новый смартфон CMF Phone 1

Буквально вчера компания Nothing официально опубликовала загадочный тизер, что вызвало в сети бурю обсуждений и предположений о скором релизе нового смартфона Nothing Phone (3). Это казалось особенно вероятным, учитывая, что два предыдущих смартфона компании были анонсированы в июле. Однако два последующих сообщения от инсайдеров показали, что на самом деле это будет один из бюджетных смартфонов под суббрендом CMF от Nothing, а не флагманское устройство. На изображении, которое было опубликовано в интернете, представлен смартфон Nothing CMF Phone 1 с характерным винтом, который является частью системы Nothing Lock. Здесь стоит отметить, что это название не было официально подтверждено, так что на момент релиза систему вполне могут переименовать.

Данная функция позволяет пользователям приобретать фирменные аксессуары вроде подставки или ремешка для транспортировки устройства и эти аксессуары будут крепиться к специальному разъёму на задней панели смартфона. Кроме того, появились подробные характеристики нового устройства, которые указывают на 6,7-дюймовую OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и довольно толстыми рамками, а также процессор Dimensity 7200, 6 ГБ оперативной памяти и либо 128, либо 256 ГБ встроенной памяти для хранения контента. На задней панели смартфона будет установлена основная камера на 50 Мп и ультраширокоугольная камера на 50 Мп, а фронтальная камера на 16 Мп предназначена для селфи. Также поставщики секретной информации сообщают, что смартфон будет оснащён батареей ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.