Nothing вскоре представит новый смартфон CMF Phone 1

Данная функция позволяет пользователям приобретать фирменные аксессуары вроде подставки или ремешка для транспортировки устройства и эти аксессуары будут крепиться к специальному разъёму на задней панели смартфона. Кроме того, появились подробные характеристики нового устройства, которые указывают на 6,7-дюймовую OLED-панель с частотой обновления 120 Гц и довольно толстыми рамками, а также процессор Dimensity 7200, 6 ГБ оперативной памяти и либо 128, либо 256 ГБ встроенной памяти для хранения контента. На задней панели смартфона будет установлена основная камера на 50 Мп и ультраширокоугольная камера на 50 Мп, а фронтальная камера на 16 Мп предназначена для селфи. Также поставщики секретной информации сообщают, что смартфон будет оснащён батареей ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.