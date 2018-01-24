Ноутбук Chromebook 11 C732 рассчитан на использование в образовательной сфере

Состоялся анонс портативного компьютера Acer Chromebook 11 C732. Ноутбук рассчитан на использование в образовательной сфере. Новинка Acer Chromebook 11 C732 получила сенсорный дисплей, размер которого составляет 11,6 дюйма по диагонали, а разрешение 1366 * 768 пикселей. В основе ляжет процессор поколения Apollo Lake. Объём оперативной памяти может достигать 8 Гбайт, вместимость флеш-модуля 64 Гбайт. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac. Старт продаж аппарата Acer Chromebook 11 C732 ожидается в марте по ориентировочной цене от 280 долларов США.