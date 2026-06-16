Ноутбук Dell XPS 13 DX13260 оценили в 1050 евро

В европейской продаже появился ноутбук Dell XPS 13 DX13260, который сам производитель позиционирует как конкурента MacBook Neo. Вот только если в США за новинку просят 700 долларов, то в Европе она обойдется в 1050 евро (1220 долларов). Для сравнения, лэптоп от Apple стоит 700 евро. При этом 8 ГБ унифицированной памяти в MacBook Neo используются гораздо более эффективно, чем 8 ГБ оперативной памяти в XPS 13, где операционная система Windows расходует большую часть ОЗУ на свои нужды.

Ноутбук также оснащается 6-ядерным процессором Intel Core 5 320 с тактовой частотой до 4,6 ГГц и графикой Intel Xe3 и нейропроцессором (NPU) с производительностью 16 TOPS, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 13-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, поддержкой Wi-Fi 7 и батареей ёмкостью 52 Втч.