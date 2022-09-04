Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 оснастили процессором AMD Ryzen 9 серии 6000H

Компания Lenovo выпустила новый ThinkBook 16p Gen 3. Он станет отличным помощником пользователям в создании контента.

Новый ноутбук построен на базе процессоров AMD Ryzen 9 серии 6000H в паре с графикой NVIDIA GeForce RTX 3060. Модель получила 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2,5K. Предлагается два варианта дисплея с частотой 60 Гц и 165 Гц. Оба варианта совместимы с X-Rite Pantone и поддерживают Dolby Vision.

На борту ноутбука имеется до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 2 ТБ SSD-накопителя. Другие функции включают: Wi-Fi 6 и порты USB Type-C, USB4, два порта USB-A 3.2 Gen 2 и порт HDMI 2.1.

Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 поступит в продажу по цене от 1999 евро.