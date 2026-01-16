Ноутбук Mechrevo Phenom 15 Pro 2026 оценили в 1105 долларов

Компания Mechrevo пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Phenom 15 Pro 2026, которая основана на чипах AMD Ryzen AI 7 350 или Ryzen 7 255. Новинку также оснастили дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5060, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 15,3-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2,5K, кадровой частотой 300 Гц, максимальной яркостью 500 нит, точностью цветопередачи ΔE < 1 и сертификацией Pantone, системой охлаждения с двумя вентиляторами и тремя тепловыми трубками, батареей ёмкостью 99 Втч, 210-Вт зарядным устройством, корпусом массой 1,9 кг и толщиной 19,9 мм, клавиатурой с RGB-подсветкой, интерфейсами USB-A, HDMI 2,1 и USB-C, mini DP 2.1, 3,5-мм аудиогнездом и гигабитным портом Ethernet. Ноутбук оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 1105 и 1175 долларов соответственно.

