Ноутбуки ASUS X409 и X509 c NanoEdge-дисплеем будут стоить от 23 тысяч рублей

Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделями X409 и X509, которые получили 14- и 15,6-дюймовые экраны NanoEdge с узкими боковыми рамками. Новинки оснастили дисплеями с разрешением HD или Full HD на выбор, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ памяти GDDR5 в топовой конфигурации, процессорами Intel Core i7-8565U, i5-8265U, i3-8145U или Pentium 5405U, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, жестким диском до 1 ТБ и твердотельным накопителем до 512 ГБ, стереодинамиками, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, портами USB Type-C, USB 3.0, USB 2.0 и HDMI, усиленной конструкцией и предустановленной ОС Windows 10. Ноутбуки появится в российской продаже в июле по цене от 22 990 рублей.