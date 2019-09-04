Ноутбуки Razer Blade Stealth, Blade Pro и Blade на выставке IFA 2019

2019-09-04, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Razer Blade; [74]
Компания Razer привезла на выставку IFA 2019 сразу ряд новых ноутбуков семейства Blade, включая самый тонкий геймерский ультрабук. Здесь же на стенде представлена актуальная периферия, включая представленные не так давно новинки.

Razer Blade Stealth 13

Одна из ключевых новинок на этой выставке. Толщина корпуса Razer Blade Stealth не превышает 15.3 мм при общем весе в 1.5 килограмма. Ультрабук оснащен видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650 с эффективной системой охлаждения.

Razer Blade Stealth

Сама система охлаждения представлена в разобранном виде. Можно обратить внимание на массивный медный радиатор и два дополнительных блока с ребрами, повышающими эффективность отвода тепла.

Razer Blade Stealth

Сердцем ноутбука стал 10-нм процессор Intel Core i7-1065G7. Изначально решения на этом процессоре ожидались только в конце года, здесь же перед нами уже готовый продукт.

Razer Blade Stealth

Во-вторых, Blade Stealth 13 основан на 10-нанометровом процессоре и купить новинку можно будет уже в конце сентября! А ведь ранее все, включая Intel, утверждали, что ноутбуки с такими CPU выйдут на рынок лишь в самом конце года. Изображение выводится на экран с разрешениями Full HD или 4K в зависимости от выбранного варианта. На борту 16 Гбайт оперативной памяти.

Razer Blade Stealth

Есть несколько вариантов цветового исполнения, включая розовую. Под каждую из версий Razer Stealth Blade можно будет выбрать, выполненную в той же расцветке, периферию. Стоимость стартует с 1500 долларов либо 1680 евро.

Razer Blade Pro

Доступна вся линейка ноутбуков Razer Blade Pro. Так 17-дюймовая модель оснащена Full HD экраном с частотой 144 Гц. Установлен процессор Intel Core i7-9750H и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q. До 512 Гбайт внутренней памяти, плюс один свободный M.2 слот для самостоятельного расширения.

16 Гбайт оперативной памяти DDR4. Слот для карты памяти и Thunderbolt 3. Поддерживается шестое поколение Wi-Fi.

Razer Blade

Линейка Razer Blade также предлагает несколько вариантов технического оснащения. Из интересного, есть модель с экраном Full HD и разрешением 240 ГГц. Есть версии с 4K OLED.

На борту высокопроизводительная связка из Intel Core i7-9750H и видеокарты NVIDIA GeForece RTX 2080 Max-Q. Wi-Fi 6 и 16 Гбайт оперативной памяти.

Razer Viper

В завершение отметим легкую и надежную мышку Razer Viper, обзор которой у нас уже доступен на сайте.

Стенд Razer на IFA 2019


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