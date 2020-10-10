Новая ОС Funtouch OS 11 обладает рядом новых функций и имеет белый дизайн

Новый скин доступен на Vivo V20, но он еще не был официально представлен должным образом. Новая ОС Funtouch OS 11 обладает рядом новых функций и имеет в основном белый дизайн. Компания Vivo стремится к единообразию своих приложений, все приложения имеют белый фон, а тексты и фигуры - черно-синие.
Функция Always On Display получила улучшения на Funtouch OS 11. Пользователи смогут выбирать из различных вариантов настройки, которые предлагают множество цветов и динамических световых эффектов.
Приложение "Галерея" получила новые альбомы "Воспоминания". Фотографии под воспоминаниями сгруппированы по времени, месту, событиям и даже уровню близости.
Еще одна функция - AI Editor, который упрощает редактирование видео. Пользователи смогут использовать AI Editor, чтобы определять главных героев и выделять ключевые моменты.
Еще одна функция, которая поставляется с Funtouch OS 11, - это iManager. Это приложение, которое предоставляет сводную информацию о вашем телефоне, включая производительность.