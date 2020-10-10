Новая ОС Funtouch OS 11 обладает рядом новых функций и имеет белый дизайн

Funtouch OS - это оболочка Android, которая поставляется с телефонами Vivo, и на данный момент последней версией является Funtouch OS 11.

Новый скин доступен на Vivo V20, но он еще не был официально представлен должным образом. Новая ОС Funtouch OS 11 обладает рядом новых функций и имеет в основном белый дизайн. Компания Vivo стремится к единообразию своих приложений, все приложения имеют белый фон, а тексты и фигуры - черно-синие.

Функция Always On Display получила улучшения на Funtouch OS 11. Пользователи смогут выбирать из различных вариантов настройки, которые предлагают множество цветов и динамических световых эффектов.

Приложение "Галерея" получила новые альбомы "Воспоминания". Фотографии под воспоминаниями сгруппированы по времени, месту, событиям и даже уровню близости.

Еще одна функция - AI Editor, который упрощает редактирование видео. Пользователи смогут использовать AI Editor, чтобы определять главных героев и выделять ключевые моменты.

Еще одна функция, которая поставляется с Funtouch OS 11, - это iManager. Это приложение, которое предоставляет сводную информацию о вашем телефоне, включая производительность.
Комментарии и отзывы Funtouch OS 11
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