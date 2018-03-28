Новая гарнитура Plantronics Voyager 6200 UC для бизнеса

2018-03-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Plantronics Voyager 6200 UC; [53]

Plantronics представляет Voyager 6200 UC ― новое решение во флагманской линейке гарнитур для бизнеса Voyager. Гарнитура с креплением для ношения на шее обладает такими преимуществами, как беспроводное соединение, конструкция без выносного микрофона с удобными внутриканальными наушниками, активное шумоподавление и совместимость с большинством UC-приложений. Теперь, с появлением этой гарнитуры, Plantronics предлагает профессионалам самый широкий модельный ряд беспроводных стереогарнитур с активным шумоподавлением.

Voyager 6200 UC предлагает уникальную комбинацию возможностей и преимуществ:
  • четыре разнонаправленных микрофона воспринимают звук во всех плоскостях и передают его на профессиональном уровне как собеседнику, так и пользователю с помощью технологии усовершенствованной цифровой обработки сигнала. При этом выносная штанга микрофона у гарнитуры отсутствует;
  • активное и пассивное шумоподавление помогают сосредоточиться, даже когда вас окружает шум как в офисе, так и за его пределами;
  • широкополосная передача звука обеспечивает отличное качество аудио во время звонков с ПК и hi-fi стереозвук, который особенно важен при прослушивании музыки;
  • универсальная конструкция позволяет прослушивать звонки или медиафайлы в стереорежиме, а при необходимости просто вытащить один наушник, чтобы слышать окружающие звуки. Вибросигнал оповестит о входящем вызове или сообщении;
  • сертификация для Microsoft Skype for Business, совместимость с Cisco Jabber, Microsoft Teams и множеством других приложений;
  • сохранение в памяти до восьми устройств, возможность одновременного соединения с двумя;
  • возможность использования гарнитуры на расстоянии до 30 м благодаря поддержке Bluetooth класса 1;
  • динамические оповещения о разговоре с выключенным микрофоном;
  • до девяти часов работы в режиме разговора и до 16 — в режиме прослушивания.


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