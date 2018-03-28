Новая гарнитура Plantronics Voyager 6200 UC для бизнеса

Plantronics представляет Voyager 6200 UC ― новое решение во флагманской линейке гарнитур для бизнеса Voyager. Гарнитура с креплением для ношения на шее обладает такими преимуществами, как беспроводное соединение, конструкция без выносного микрофона с удобными внутриканальными наушниками, активное шумоподавление и совместимость с большинством UC-приложений. Теперь, с появлением этой гарнитуры, Plantronics предлагает профессионалам самый широкий модельный ряд беспроводных стереогарнитур с активным шумоподавлением.

четыре разнонаправленных микрофона воспринимают звук во всех плоскостях и передают его на профессиональном уровне как собеседнику, так и пользователю с помощью технологии усовершенствованной цифровой обработки сигнала. При этом выносная штанга микрофона у гарнитуры отсутствует;

активное и пассивное шумоподавление помогают сосредоточиться, даже когда вас окружает шум как в офисе, так и за его пределами;

широкополосная передача звука обеспечивает отличное качество аудио во время звонков с ПК и hi-fi стереозвук, который особенно важен при прослушивании музыки;

универсальная конструкция позволяет прослушивать звонки или медиафайлы в стереорежиме, а при необходимости просто вытащить один наушник, чтобы слышать окружающие звуки. Вибросигнал оповестит о входящем вызове или сообщении;

сертификация для Microsoft Skype for Business, совместимость с Cisco Jabber, Microsoft Teams и множеством других приложений;

сохранение в памяти до восьми устройств, возможность одновременного соединения с двумя;

возможность использования гарнитуры на расстоянии до 30 м благодаря поддержке Bluetooth класса 1;

динамические оповещения о разговоре с выключенным микрофоном;

до девяти часов работы в режиме разговора и до 16 — в режиме прослушивания.

Voyager 6200 UC предлагает уникальную комбинацию возможностей и преимуществ: