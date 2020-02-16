Новая гарнитура ROG Theta Electret Premium

Лидер в области игровой периферии, компания Asus представила игровую гарнитуру ROG Theta Electret Premium. Высококачественные стерео-наушники оснащены 120 мм электретным драйвером класса hi-fi. 45 мм неодимовый динамик качественно обрабатывает низкие частоты (басы). Амбушюры изготовлены из качественного материала.
Гарнитура ROG Theta Electret Premium использует обычный 3.5 мм разъем. Благодаря электретному драйверу игровая гарнитура имеет широкую частотную характеристику от 20 до 40000 Гц. Asus оснастила гарнитуру съемным микрофоном.
Компания держит в секрете стоимость гарнитуры ROG Theta Electret Premium.