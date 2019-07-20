Новая информация Google Pixel 4

Прочие характеристики аппаратов неизвестны — ожидается, что «сердцем» новинок станет флагманская мобильная платформа Snapdragon 855, но Google ещё не подтвердила эту информацию.Еще об одном нововведении сообщил известный инсайдер OnLeaks, который опубликовал Pixel 4, на фронтальной панели которого в верхнем правом углу размещён некий датчик, о котором не сообщалось прежде. Предположительно речь идёт о сенсоре Soli Radar, способным на расстоянии распознавать различные предметы, включая банковские карты. Выдвигается и предположение об оснащении смартфона дополнительным датчиком для работы технологии распознавания лица.Одним из главных отличий новинок от предшественников станет количество оперативной памяти, возросшее до 6 ГБ. Увеличится, по данным источника, и размер дисплея новинок. Pixel 4 получит экран с разрешением 2280х1080 пикселей, а Pixel 4 XL — 3040 х 1440 точек, диагональ обеих моделей неизвестна.О стоимости новинки пока неизвестно.