Новая информация о смартфоне Xiaomi Mi A3

Компания Xiaomi работает над новым устройством под кодовым названием orchid_sprout, вероятнее всего это будет Mi A3.

Суффикс «_ sprout» в кодовом имени используется почти каждым устройством работающим на Android One. Интересно, что имя также ассоциируется с существующими смартфонами Xiaomi на Android One: Mi A1, Mi A2 и Mi A2 Lite имеют кодовые названия - 'tissot_sprout', 'jasmine_sprout' и 'daisy_sprout'. Спецификации Xiaomi Mi A3 в настоящее время не известны. Известно лишь то что, в смартфоне будет присутствовать чип NFC.