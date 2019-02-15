Новая коллекция наушников от Dr. Dre

В преддверии All-Star Game, компания Beats во главе с Dr. Dre представили свою первую коллекцию в качестве партнера NBA: Studio3 Wireless NBA Collection.

Новые цветовые решения Bluetooth наушников окрашены в соответствующие цвета для шести команд: Бостон Селтикс, Голден Стэйт Уорриорз, Хьюстон Рокетс, Лос-Анджелес Лейкерс, Филадельфия 76ers и Торонто Рэпторс. С тех пор как Studio3 дебютировал в 2017 году, Beats регулярно выпускал новые цвета - в том числе и издание Neymar Jr. для футбольных фанатов. Хотя общий вид изменился, ключевые особенности, которые делают эти наушники привлекательным вариантом, остались. Такие вещи, как адаптивное активное шумоподавление (ANC), микросхема Apple W1 для быстрого сопряжения, опция быстрой зарядки и более 20 часов автономной работы, все еще являются фишкой этих наушников. Стоимость наушников составляет 350 долларов.