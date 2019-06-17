Новая линейка OnePlus 7

Pro-версия будет иметь 8 ГБ «оперативки» и встроенный флэш-массив на 256 ГБ. Экранная панель Super Optic имеет размер диагонали 6,67 дюйма. Камера новинки представлена тремя оптическими модулями на 48 МП, 16 МП и 8 МП. Что касается селфи-камеры, то она получит выдвижную конструкцию.Новый модельный ряд будет состоять из стандартной версии OnePlus 7, а также двух премиальный модификаций – OnePlus 7 Pro и OnePlus 7 Pro 5G. Последняя, как легко догадаться, поддерживает работу в сотовых сетях пятого поколения.О стоимости новинки пока неизвестно.