Новая линейка игровых гарнитур от Logitech

Logitech представила четыре новые модели игровой гарнитуры.

Беспроводная модель Logitech G935 оснащен 50-мм аудиодрайверами Pro-G, изготовленными из гибридного сетчатого материала, который, обеспечивает более глубокие басы и более полный звуковой профиль. В Logitech G935 применена технология объемного звука DTS Headphone: X 2.0. Эта модель совместима с ПК, консолями и мобильными устройствами. Без подзарядки она работает до 12 часов. Новинка также является первой гарнитурой с технологией LightSync от Logitech, которая синхронизирует RGB-освещение между всеми продуктами Logitech G и даже может включать подсветку гарнитуры для имитации содержимого на экране.

Logitech G935 будет продаваться за $169 США, а если вы не возражаете против проводов, Logitech G635 стоимостью $139 долларов имеет все те же улучшения качества звука и систему освещения.

Logitech G432 позиционируется как игровая гарнитура с объемным звуком среднего класса 7.1. Как и флагманская гарнитура Logitech, эта модель также оснащена новыми 50-мм дисками Pro-G и USB DAC. Единственными функциями, которые вы не получаете, являются подсветка RGB и кнопки, но это также помогает сделать модель гораздо менее громоздкой.

Logitech G432 предлагаются за $ 79, а если вам не нужен USB-ЦАП, Logitech G332 обойдется в $ 59 долларов. Новинки появятся в продаже в марте этого года.