Новая модель BQ-5500 Advance

В новой линейки компании BQ, выйдет смартфон в первой половине 2018 года который особенно характеристиками не блещет. Предусмотрено 2 Гб памяти системной и 16 Гб ПЗУ, 8- и 13-мегапиксельный фото-модули, пара слотов для SIM-карт и один – для карт формата MicroSD, сканер отпечатка пальца, аккумулятор на 2500 мА/ч, поддерживается LTE. В сердце гаджета лежит 4-ядерный 1,3-гигагерцевый чипсет MediaTek MT6737H. В роли ОС - Android 7.0 Nougat. Разрешение 5,45-дюймового IPS-экрана (18:9) – 1440 х 720 точек (имеются небольшие отступы).Отдельно сообщается о функции разблокировки аппарата по лицу пользователя.Стоимость такого гаджета составит 8490 рублей.