Новая модель Spark 4 и его функции

Модная компания Tecno Mobile выпустила новые модели Spark 4. Смартфоны очень хорошего качества, между ними будут незначительные отличия.Первая модель называется Spark 4, вторая носит имя Spark 4 Air. Оба аппарата оснащены крупными дисплеями, имеющими узкие рамки и каплеобразные вырезы для «фронталки». Стандартная редакция располагает экраном, который имеет размер диагонали 6,52 дюйма и разрешение стандарта HD+. Редакция Air получила матрицу с тем же разрешением, но размер диагонали уменьшен до 6,1 дюйма.У моделей будет искусственный интеллект. О стоимости новинок пока неизвестно.