Новая премьера смартфона Meizu 16

Его базовые характеристики выглядят так: дисплей с разрешением Full HD+, упомянутый чипсет среднего уровня с AI и графическим ускорителем Adreno 616, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, Android 8.1 Oreo.смартфон Meizu 16 (также известен в Сети как Meizu 16X) на Snapdragon 710. Подтверждение скорого анонса устройства на этом чипе было получено от AnTuTu. В базе популярного бенчмарка появился девайс с кодовым наименованием M1872 со 164 726 баллами в тестах. О стоимости смартфона пока неизвестно.