Новая серия мониторов DIGMA Progress 302

DIGMA расширяет линейку мониторов Progress для офиса и дома — в продажу поступили четыре модели серии 302. Серия предоставляет выбор для различных потребностей: базовая 21,5-дюймовая модель на VA-матрице и две модели на IPS с диагоналями 23,8 и 27 дюймов имеют стандартное разрешение Full HD (1920×1080). Для задач, требующих повышенной детализации, доступна 27-дюймовая версия с IPS-экраном и разрешением QHD (2560×1440).

Все устройства имеют частоту обновления 100 Гц. Время отклика - 5 мс. Высокое разрешение пикселей обеспечивает отличную детализацию и позволяет просматривать практически любой контент в оригинальном качестве. Цветовой охват - 16,7 миллионов оттенков. Полуматовая поверхность экранов снижает количество бликов, а для уменьшения нагрузки на зрение используются технология Flicker Free, устраняющая мерцание подсветки. Функция Low Blue Light снижает долю синего излучения. В свободное время монитор может стать центром развлечений - функция адаптивной синхронизации помогает устранить появление разрывов и артефактов во время игры или просмотра динамичного контента.