Новая серия мониторов DIGMA Progress 302

Все устройства имеют частоту обновления 100 Гц. Время отклика - 5 мс. Высокое разрешение пикселей обеспечивает отличную детализацию и позволяет просматривать практически любой контент в оригинальном качестве. Цветовой охват - 16,7 миллионов оттенков. Полуматовая поверхность экранов снижает количество бликов, а для уменьшения нагрузки на зрение используются технология Flicker Free, устраняющая мерцание подсветки. Функция Low Blue Light снижает долю синего излучения. В свободное время монитор может стать центром развлечений - функция адаптивной синхронизации помогает устранить появление разрывов и артефактов во время игры или просмотра динамичного контента.