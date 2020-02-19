Новая серия смартфонов от LG среднего класса с упором на премиальные функции

LG представила новое семейство смартфонов Android среднего класса - LG K61, LG K51S и LG K41S. Серия LG 2020 фокусируется на функциях премиум-класса и стали изящнее, тоньше и более стильными по сравнению с другими бюджетными смартфонами LG. Все смартфоны получили по четыре камеры на задней панели, массивные 6,5-дюймовые дисплеи, DTS: X 3D Surround Sound, степень защиты MIL-STD-810G и аккумулятор на 4000 мАч.

Старший LG K61, оснащен восьмиядерным процессором с частотой 2,3 ГГц, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ или 128 ГБ расширяемой памяти. Модуль камеры состоит из основного 48 Мп датчика, сверхширокого 8 Мп, макро 2 Мп и 5 МП датчика глубины. Спереди установлена 8 МП селфи-камера. Телефон будет доступен в титановом, белом и синем цветах.

LG K51S имеет тот же процессор только с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища. Помимо датчика отпечатков пальцев, на задней стороне также есть четыре камеры: основная камера 32 Мп, сверхширокая 5 Мп, макро 2 Мп и датчик глубины 2 Мп. Спереди 13 МП селфи-камера. Смартфон доступен в титановом, розовом и синем цвете.

Младшая модель LG K41S оснащена восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,0 ГГц, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти. На задней панели расположены четыре камеры: основная камера 13 Мп, сверхширокая 5 Мп, макро 2 Мп, датчик глубины 2 Мп, а спереди 8 МП селфи-камера. Как и собратья, LG K41S будет доступен в трех цветах: титановый, черный и белый.