Новая сертификация Samsung Galaxy M62 с Android 11

Samsung готовится к выпуску нового устройства Phablet под брендом M-серии. Недавно смартфон прошел сертификацию Wi-Fi.

Устройство Samsung с номером модели SM-M625F / DS отображается в сертификации Wi-Fi Alliance. В листинге указано, что устройство будет поддерживать Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц и работать под управлением операционной системы Android 11. По крайней не мере, можно рассчитывать на фирменную оболочку One UI 3.0 из коробки. По слухам сети, смартфон будет оснащен процессором Exynos 9825 в сочетании с не менее 6 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти.

Также по слухам, смартфон получит довольно ёмкий аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с поддержкой зарядки до 25 Вт.