Новая система охлаждения Fractal Design Celsius+

2020-04-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Fractal Design Celsius+; [96]
Представлена новая система охлаждения «все в одном» Fractal Design Celsius+ только что была анонсирована компанией Fractal Design. Celsius+ представляет собой новую лиценвую панель насоса из стекла с ARGB подсветкой, полностью переработанный водо-блок и улучшенный концентратор ШИМ-вентиляторов на радиаторе. Скрытая проводка, умело вплетенная в оплетку охлаждающих трубок, позволяет всей системе Celsius+ быть подключенной к насосу только с помощь одного кабеля и (опционально отсоединяемого) кабеля ARGB.

Как и в предыдущих версиях системы Celsius, выбираемые режимы АВТО/ШИМ предлагают оптимизированную производительность с выбором полного пользовательского контроля для продуманной настройки. Однако, в отличие от предыдущего поколения, Celsius+ теперь доступна в трех форматах, включая 240 мм, 360 мм и совершенно новую 280 мм модель, каждая из которых, идет с предустановленными вентиляторами Dynamic X2 или Prisma ARGB.

Основные особенности

  • Лицевая панель насоса из стекла с логотипом и эффектной ARGB подсветкой м спецэффектами
  • Интеллектуальный режим автоматического управления регулирует скорость вращения вентилятора и насоса для идеального баланса между тишиной и охлаждением.
  • Смена режимов работы насоса, чтобы перейти из АВТО режима в режим ШИМ для полного контроля пользователем
  • Концентратор ШИМ-вентиляторов с поддержкой ARGB подсветки размещен непосредственно на радиаторе для легкого подключения и установки
  • Тонкие охлаждающие трубки со скрытой проводкой связывают питание и ARGB со всей системой и насосом
  • Поддержка ARGB известных мировых компаний Asus AURA, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light, Razer Chroma и ASRock Polychrome
  • Предварительно нанесенная термопаста гарантирует оптимальное тепло-рассеивание при равномерном покрытии
  • Резиновые трубки с нейлоновой оплеткой для дополнительной прочности и изысканного стиля
  • Шарнирные коленчатые фитинги облегчают укладку трубок, одновременно уменьшая нагрузку насоса

Ориентировочная розничная цена

  • Celsius+ S24 Dynamic: USD 129.99
  • Celsius+ S24 Prisma: USD 149.99
  • Celsius+ S28 Dynamic: USD 149.99
  • Celsius+ S28 Prisma: USD 169.99
  • Celsius+ S36 Dynamic: USD 169.99
  • Celsius+ S36 Prisma: USD 199.99

Комментарии и отзывы Fractal Design Celsius+
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