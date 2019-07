Новая утечка Motorola One Action

Motorola One Action будет очень похож на One Vision с точки зрения спецификаций. Он будет работать на 10-нм процессоре Samsung Exynos 9609 с восьмиъядерным процессором, который в основном представляет собой разогнанную версию чипа Exynos 9610. One Action будет иметь 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 1080 x 2520 Full HD и чрезвычайно высоким соотношением сторон 21: 9. Кроме того, смартфон будет оснащен 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ памяти, поддержкой NFC и Android 9 Pie.

One Action будет иметь конфигурацию с тремя камерами на задней панели. Одна из трех камер на задней панели смартфона Android One будет сверхширокоугольным снимком под углом 117 градусов с брендом «Action Cam». По слухам, Motorola One Action использует 12,6-мегапиксельную фронтальную камеру, встроенную в отверстие на передней панели, и аккумулятор емкостью 3500 мАч. Он будет доступен в трех цветовых вариантах: синий, белый и золотой.