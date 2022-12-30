Новая версия Honor 80 Pro получит плоский экран

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о новой версии смартфона Honor 80 Pro с плоским дисплеем. Да, Honor заменит 6,7-дюймовую изогнутую OLED-панель с разрешением 1,5К на 6,67-дюймовый плоский экран с разрешением Full HD+. Частоту обновления 120 Гц и подэкранный дактилоскопический сенсор новинка унаследует у стандартной версии.

Смартфону также прочат производительный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, селфи-камеру на 32 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 160 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батарею ёмкостью 4800 мАч, поддержку 66-Вт проводной, пластиковую боковую рамку, корпус толщиной 7,9 мм и массу 186 г.