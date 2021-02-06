Новая версия Oppo A15s получит 128 ГБ флеш-памяти

Компания OPPO объявила о выходе новой версии представленного в конце прошлого года недорогого смартфона A15s. Новый вариант отличается 128 ГБ флеш-памяти вместо 64 ГБ и ценником в 170 долларов вместо 150.

Новинка также характеризуется предустановленной оболочкой ColorOS 7.2 на базе Android 10, 6,52-дюймовым экраном с разрешением HD+, яркостью 480 кд/м2 и 71% охватом цветовой палитры NTSC, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 4 ГБ оперативной памяти, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, сканером отпечатков пальцев, поддержкой Bluetooth 5.0, устаревшим портом Micro-USB 2.0, 3,5-мм разъемом для наушников и батареей ёмкостью 4230 мАч.
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