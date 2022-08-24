Новая версия Redmi Note 11 SE получила SoC Helio G95

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов новой версией выпущенной в мае модели Redmi Note 11 SE, которая отличается дизайном и характеристиками. Новинку оснастили 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, яркостью 1100 кд/м2 и 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, селфи-камерой на 13-Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G95, 6 или 8 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, стереодинамиками, боковым дактилоскопом, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, разъемом USB Type-C, 3,5-мм аудиогнездом, размерами 160,46:74,5:8,3 мм, массой 178,8 грамма, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт и предустановленной ОС Android 11 с фирменной прошивкой MIUI 12.5.