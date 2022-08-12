Новая версия TD Tech M40 получил 90-Гц экран

Компания TD Tech представила новую версию смартфона TD Tech M40, который оценен в Китае от 530 долларов. Новинка отличается кадровой частотой дисплея 90 Гц и комплектным адаптером питания мощностью 40 Вт. В остальном, перед нами все та же копия Huawei Mate 40 с платформой MediaTek Dimensity 1000 Plus и, соответственно, поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Новинка характеризуется 6,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и поддержкой HDR 10+, защитой в соответствии со степенью IP53, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 16 Мп (сверхширик) и 8 Мп (3-кратный оптический зум), фронтальной камерой на 13 Мп, предустановленной ОС HarmonyOS и батареей ёмкостью 4200 мАч.