Новая версия камерофона Huawei P30 Pro вышла в России

Компания Huawei дала старт российским продажам новой версии камерофона Huawei P30 Pro, которая отличается не только новой лавандовой расцветкой, но и дизайном задней панели. Верхняя часть корпуса получила глянцевое покрытие, а нижняя – матовое, что делает его менее марким. Цена новой версии составляет все те же 59 990 рублей.

Напомним, что Смартфон Huawei P30 Pro оснащается фирменным процессором Kirin 980, 40-Мп четверной камерой, OLED-дисплеем с интегрированным сканером отпечатков пальцев, а также аккумулятором ёмкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт.