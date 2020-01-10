Новая версия смартфона Samsung Galaxy A51 может получить поддержку 5G

Инсайдеры поделились информацией о том, что у смартфона Samsung Galaxy A51 может появиться поддержка мобильных сетей пятого поколения (5G). К анонсу готовится версия с обозначением SM-A516N, то бишь по словам инсайдеров 5G-версия. На данный момент не известно, как это произойдет, но предположительно смартфон будет на своем же чипсете Exynos 5100 5G или же на платформе MediaTek Dimensity 1000 5G.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,5- дюймовым экраном (2400:1080 точек) со врезанной 32 Мп фронтальной камерой, основной квадрокамерой на 48, 12, 5 и 5 Мп, однокристальной системой Exynos 9611, 4/6 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ встроенной памяти, батареей на 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт, 3,5 разъем и Android 10 с оболочкой One UI 2.