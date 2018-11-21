Новейший смартфон Katim

DarkMatter сообщает, что у смартфона загрузчик, ещё у Katim имеется защита отпечатком пальцев, он способен обеспечить сохранность данных, благодаря отдельной защите хранилищу ключей. Система управления ключами тоже защищена от взломов. В Katim есть режимы Shield Mode и Locked Mode, в которых отключается работа записывающих устройств, а также контроль данных, переносимых по USB.Режим «Щита» включается на трубке с помощью специальной кнопки, выведенной на корпус. Глава пояснил, что ни одна спецслужба не сможет получить доступ к смартфону и удалённо включить камеру или микрофон, так как кнопка физически отключает их питание.О стоимости смартфона пока неизвестно.