Новенький Poco M3 уже продают со скидкой

Несколько дней назад бренд Poco представил смартфон Poco M3, а уже сегодня новинка появилась в продаже со скидкой. В рамках «Черной пятницы» на AliExpress версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти можно купить за 130 долларов, в то время как её обычная цена составляет 150 долларов.

Напомним, что новинка оснащается 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, отдельным слотом для карт памяти microSD, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, боковым дактилоскопом, предустановленной оболочкой MIUI 12 на базе Android 10, а также черной, синей и желтой расцветками. Размеры устройства равны 162,3:77,3:9,6 мм, а масса – 198 г.