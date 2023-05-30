Новенький Redmi Note 12T Pro показали на живых фото

Авторитетный информатор Ice Universe поделился фотографиями представленного сегодня смартфона Redmi Note 12T Pro. На снимках запечатлена версия в светло-голубой расцветке.

Напомним, что оцененная от 220 долларов новинка оснащается новенькой платформой MediaTek Dimensity 8200 Ultra, до 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, до 512 ГБ быстрой флеш-памяти UFS 3.1, 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2460:1080 пикселей, частотой обновления до 144 Гц, максимальной яркостью 650 нит и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, боковым сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 5080 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, операционной системой Android 13 с оболочкой MIUI 14 «из коробки» и двумя стереодинамиками.