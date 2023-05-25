Новенький Xiaomi Civi 3 показали на фото

Известный инсайдер Ice Universe поделился подборкой фотографий только что представленного смартфона Xiaomi Civi 3. Помимо прочего, Xiaomi представила специальное издание Civi 3 Disney 100th Anniversary Limited Edition, выход которого ожидается в следующем месяце. Дизайн новинки и цена пока не раскрываются.

Что касается стандартного Civi 3, он оценен в 355 долларов за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Новинка оснащается корпусом толщиной 7,56 мм, новой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8200-Ultra c частотой до 3,1 ГГц, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 1500 кд/кв.м, сдвоенной фронтальной камерой с 32-Мп датчиками оптикой с углами обзора 78° и 100°, тройной основной камерой разрешением 50 Мп (Sony IMX800 и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.