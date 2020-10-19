Новенький Xiaomi Mi 10T Pro подешевел до €540

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 10T Pro был представлен меньше месяца назад, однако это не помешало ему подешеветь на весомые 60 евро. Если на старте продаж за младшую версию просили 600 евро, то сейчас её можно купить на Aliexpress за 540 евро.

Напомним, что смартфон характеризуется топовым чипсетом Snapdragon 865, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт, модемом 5G, боковым дактилоскопом, основной камерой с модулями на 108 Мп, 13 Мп и 5 Мп, а также предустановленной ОС Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 12.