Новенький iQOO Neo8 Pro показали на живых фото

Напомним, что оцененный от 440 долларов iQOO Neo8 Pro является самым производительным Android-смартфоном благодаря использованию однокристальной системы MediaTek Dimensity 9200 Plus. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5К, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 1300 кд/кв.м и подэкранным сканером отпечатков пальцев, фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX866 VCS формата 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, адаптером Wi-Fi 7, модулем NFC и ОС Android 13 с прошивкой OriginOS 3.