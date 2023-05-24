Новенький iQOO Neo8 Pro показали на живых фото

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился качественными фотографиями представленного вчера смартфона iQOO Neo8 Pro. Живые снимки позволяют оценить толщину рамок вокруг экрана, которые, надо признать, не назовешь рекордно узкими.

Напомним, что оцененный от 440 долларов iQOO Neo8 Pro является самым производительным Android-смартфоном благодаря использованию однокристальной системы MediaTek Dimensity 9200 Plus. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5К, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 1300 кд/кв.м и подэкранным сканером отпечатков пальцев, фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX866 VCS формата 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, адаптером Wi-Fi 7, модулем NFC и ОС Android 13 с прошивкой OriginOS 3.