Новые 4К Smart TV от компании Vu

Телевизионный бренд Vu добавил новые продукты в свой модельный ряд, с размерами экрана от 43 до 65 дюймов.

Эти телевизоры на платформе Android оснащены дисплеем 4K, поддерживают масштабирование HDR10 и 4K, а также работают на платформе Android 8.0. Телевизионные функции включают Dolby Vision, Dolby Audio, а также предлагают полный доступ к экосистеме Google. Новая линейка Vu TV поставляется с Play store, Google Games, Google Movies и сертифицированными приложениями, такими как YouTube, Hotstar, SonyLIV, Eros Now, ZEE5 и Hungama. Функция ActiveVoice предлагает прямой доступ к смарт - устройству и цифровому контенту через простой поиск голоса. Он также включает в себя специальные кнопки для YouTube, Google Play Store и одну для запуска Google Assistant. Что касается цен, базовый 43-дюймовый Android-телевизор Vu 4K стоит 622 доллара, 50-дюймовая модель - 737 долларов, 55-дюймовая модель - 853 долларов, а высококлассная 65-дюймовая модель - 1590 долларов.